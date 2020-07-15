Баку, , 08:57 — REGNUM Утверждения армянской стороны о применении Азербайджаном реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в боестолкновениях на товузском направлении границы являются дезинформацией. Об этом заявил 15 июля глава пресс-службы минбороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Такой вид оружия азербайджанской стороной не применялся, информацию об этом распространили СМИ Армении, отметил он. Даргяхлы добавил, что Ереван должен предоставить доказательства применения «Града», если располагает ими.

В азербайджанском оборонном ведомстве сообщили также, что обстановка на товузском направлении фронта «относительно спокойная».

Как сообщало ИА REGNUM, о применении азербайджанскими военными «Града» заявил 14 июля представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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