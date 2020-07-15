Вашингтон, , 08:33 — REGNUM США работают над созданием вакцины против коронавируса совместно со многими странами, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в розовом саду Белого дома.

По его словам, граждане США получат вакцину за рекордно короткое время благодаря государственной программе «Операция невероятная скорость». Трамп добавил, что специалисты уже достигли успеха в разработке вакцины от инфекции.

Напомним, 13 июля телеканал CNBC сообщил, что производители лекарств в США планируют начать выпуск вакцины уже к концу лета 2020 года. По состоянию на 14 июля в США выявили 3,4 млн случаев заражения коронавирусом.

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