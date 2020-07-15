Баку, , 08:26 — REGNUM Опорный пункт роты вооруженных сил Армении уничтожен ударом азербайджанских военных. Видеозапись об этом опубликована 15 июля министерством обороны Азербайджана.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений», — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны сообщили о карательных мерах против армянских военных и уничтожении пункта управления артиллерийского дивизиона ВС Армении.

Азербайджанское военное ведомство при этом предупредило о распространении ложной информации об обстановке на границе с Арменией. Ситуация на Товузском направлении фронта относительно спокойная, заверили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. По версии Азербайджана, армянские военные первыми нарушили режим прекращения огня. Минобороны Армении, напротив, утверждает, что азербайджанские солдаты попытались пересечь границу на грузовике, это стало поводом для конфликта.

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