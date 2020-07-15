Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Главой избирательного штаба партии «Грузинская мечта» назначен исполнительный секретарь этой партии и экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Объявление об этом 14 июля было размещено на сайте политического объединения.

Сообщается, что избирательный штаб «Грузинской мечты» провел заседание, на котором обсудили ряд вопросов.

«На заседании, в котором участвовал председатель партии Бидзина Иванишвили, главой избирательного штаба был назначен исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе», —говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Кобахидзе рассказал присутствующим о своих представлениях по проведению предвыборной кампании. Также на заседании обсудили другие актуальные вопросы.

Напомним, в Грузии 31 октября должны парламентские выборы. В этом году изменена схема голосования. Вместо 73 мажоритарных округов образовано 30, соответственно сократится число мажоритарных депутатов. А число депутатов, избранных по партийным спискам будет увеличено с 77 до 120.

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