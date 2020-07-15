Париж, , 08:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью, в котором подробно изложил свой план действий для борьбы с кризисом, сообщает Le Figaro.

Впервые со времени своего избрания Эммануэль Макрон согласился принять участие в традиционном для 14 июля интервью. Глава государства вернулся к многим текущим событиям последних нескольких недель, начиная со страха перед эпидемией. Затем президент уточнил контуры «нового пути», чтобы противостоять экономическому и социальному кризису грядущих лет.

Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает главу МВД Франции Жеральда Дарманина перед лицом «уличных суждений». Глава государства занял позицию «гаранта презумпции невиновности». Отказываясь «поддаваться постоянным эмоциям» или впадать в «демократию мнений», президент осудил «суждения улиц или социальных сетей».

Учитывая «неопределенность» в области здравоохранения, Эммануэль Макрон хочет обязать всех жителей носить маску во всех закрытых общественных местах.

«В случае второй волны мы будем готовы», — подчеркнул президент.

«Мы делаем все, чтобы избежать новой волны и иметь дифференцированный подход», — добавил он, отвергая перспективу повторного введения режима изоляции на всей территории страны.

Отвечая на вопрос о данных INSEE, которые демонстрируют, что на конец 2020 года в стране число безработных вырастет на 900 000 человек, президент признал, что во Франции появятся «социальные планы и значительный рост безработицы». Глава государства также защищал свою систему частичной безработицы, которая затронула почти 13 млн французов.

На вопрос о 700 000 молодых людей, которые выйдут на рынок труда в сентябре, Эммануэль Макрон впервые объявил, что «молодежь должна быть в приоритете». Президент объявил об открытии 200 000 мест для прохождения обучения «для молодых людей, которые должны выйти на рынок труда в этом году».

Глава государства также заявил, что пенсионная реформа является «справедливой» и благоприятствует «скромным профессиям». Не стоит вопроса о том, чтобы отказаться от реформы, которая была отложена из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил во время интервью, что «способен понять» критику в свой адрес.

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