Киев, , 08:10 — REGNUM Рост рейтинга партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Украины Пётр Порошенко, вероятно, связан с отсутствием внятной политической альтернативы, заявил 15 июля украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT.

Отмечается, что в столице Украины поддержать партию Порошенко на выборах готовы 20,4% горожан, немногим меньше (19,3%) готовы проголосовать за партию «Слуга народа», имеющую большинство в Верховной раде в настоящее время. Такие данные приводит «Центр Разумкова».

«Политическое поле зачищено. Люди готовы голосовать за партии (президента Украины Владимира) Зеленского и Порошенко от безысходности», — объяснил ситуацию Дудчак.

По его словам, партии, за которые избиратели на Украине действительно хотели бы проголосовать, просто не представлены ни в Раде, ни на выборах в Киеве. При этом, отмечает политолог, Порошенко начинает смотреться чуть более выигрышно на фоне снижения популярности Зеленского и его партии.

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