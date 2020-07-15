Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Ужасным назвал вопрос о гибели негров от рук полицейских в США американский президент Дональд Трамп 14 июля в интервью телеканалу CBS.

По его словам, представители белого населения страны также гибнут от действий полиции и это, по словам главы государства, происходит чаще, чем в случае с чернокожими.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Дональд Трамп заявил, что нельзя оценивать всю американскую полицию исходя из «позорного» поступка сотрудников, допустивших смерть негра Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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