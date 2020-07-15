Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Официальное подтверждение ухода американских военнослужащих с пяти военных баз в Афганистане, а также сокращение численности войск согласно соглашению между Вашингтоном и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпустило министерство обороны США. Об этом сообщается на странице в Twitter пресс-службы ведомства.

Отмечается, что, согласно договоренностям, США должны оставить в республики не более 8,6 тысячи военных. Пять покинутых военных баз переданы афганскому правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля телеканал TOLONews передал информацию том, что американские власти закрыли базы в четырех провинциях Афганистана: Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

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