Сеул, , 07:41 — REGNUM Оператор китайского приложения TikTok был оштрафован в Южной Корее на $155 тыс. за осуществление несанкционированного сбора личных данных несовершеннолетних. Об этом 15 июля сообщает Комиссия по телекоммуникациям Южной Кореи.

В распространенном комиссией сообщении заявляется, что приложение TikTok собирало личные данные пользователей, не достигших 14 лет, без согласия родителей несовершеннолетних. Также социальной сети вменяется в вину хранение информации о южнокорейских пользователях на серверах, которые расположены вне территории страны, в США и Сингапуре. В связи с этими нарушениями законодательства компании — оператору приложения было вынесено постановление о наложении штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, бренд TikTok китайской компании ByteDance вошёл в список 100 самых ценных брендов мира по версии компании BrandZ.

Компания ByteDance выпустила международную версию сервиса для создания и просмотра коротких видео на смартфонах летом 2018 года. В 2019 году начался взрывной рост популярности сервиса, а к лету 2020 года количество пользователей TikTok превысило 700 млн человек.

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