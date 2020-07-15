Пекин, , 07:29 — REGNUM Китай введет санкции против граждан и организаций США после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о санкционных мерах против Китая из-за действий Пекина по Гонконгу, сообщает 15 июля газета South China Morning Post.

Соответствующее заявление было сделано Министерством иностранных дел Китая. Отмечается, что данная мера является ответным шагом на подписание Трампом исполнительного указа о лишении Гонконга статуса особого торгового партнера США.

«Правительство Китая жёстко выступает против и осуждает это. Для того, чтобы защитить свои законные интересы, Китай предпримет все необходимые действия по введению санкций против связанных с США организаций и частных лиц», — говорится в заявлении.

Тем не менее, в заявлении не указываются детали санкций, а также против кого именно они будут введены. Однако указано, что действия Китая будут «решительной» реакцией на попытки США помешать имплементации закона о национальной безопасности в Гонконге.

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга. «Теперь мы будем относиться к Гонконгу, как и к основному Китаю», — заявил Трамп.

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