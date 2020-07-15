Нью-Йорк, США, , 07:29 — REGNUM The New York Times в 2021 году переведёт часть сотрудников из бюро газеты в Гонконге в Сеул в связи с принятием в Китае нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом 14 июля издание сообщает в обращении к сотрудникам.

По мнению руководителей и редакторов газеты, «всеохватывающий» китайский закон «породил большую неопределённость» касательно новых правил для деятельности издания и журналистов.

«Мы считаем благоразумным подготовить запасной план действий и диверсифицировать наш персонал по региону», — говорится в обращении.

Руководство The New York Times уточняет, что в течение 2021 года в столицу Южной Кореи будет переведена треть журналистов бюро. Собственные корреспонденты газеты останутся в Гонконге для «освещения трансформации города и использовании его в качестве окна в Китай».

Сотрудников, занимающихся подготовкой печатных версий газеты для читателей в Европе и Азии, а также специалистов по маркетингу и рекламе из Гонконга пока переводить не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Китая заявил о том, что принятый в США закон «Об автономии Гонконга», ограничивающий права китайцев и китайских компаний, не останется без ответа. И против «имеющих к этому отношение» граждан США и организаций будут введены ответные санкции.

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