Горно-Алтайск, , 06:45 — REGNUM В Республике Алтай начались работы по формированию Горно-Алтайской городской агломерации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, помимо столицы в него должны войти сёла Майма, Кызыл-Озек и Алферово с общей численностью населения около 100 тыс. человек.

«Агломерация хотя юридически и не создана, но фактически уже давно существует, поэтому этим вопросом мы, безусловно, будем заниматься. Сегодня дан старт этой работе», — отметил глава региона Олег Хорохордин на совещании по этому вопросу.

Он добавил, что в агломерацию могут войти не только названные поселения, но и другие близлежащие населённые пункты.

По словам главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой, развитие города сдерживает отсутствие свободных территорий для расширения жилищного и промышленного секторов. Глава Майминского района Роман Птицын заявил, что создание агломерации позволит поселениям реализовать более крупные проекты.

Опасения жителей сёл попробовал развеять глава республики, отметив, что все положенные сельчанам льготы сохранятся. По его словам, категории сельских или городских жителей не изменятся.