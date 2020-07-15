Минск, , 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».

В опубликованном центром данных говорится, что больше всего протестующих задержали в Минске — 70 человек, также задержаны участники протестов в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

Напомним, 14 июля Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказала в регистрации кандидатур претендующих на пост президента страны экс-главы минского «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало и экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

После этого в социальных сетях и Телеграм-каналах стали распространяться призывы выйти на улицы с целью продемонстрировать протест в связи с решением властей провести президентские выборы без основных кандидатов от оппозиции.

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