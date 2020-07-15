Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении сотрудничать с Россией в рамках американской лунной программы Artemis. Об этом руководитель космического ведомства США сообщил 14 июля в интервью агентству Reuters.

По мнению Брайденстайна, отношения между NASA и Роскосмосом «являются прочными», что даёт основания и для взаимодействие в рамках лунной программы Artemis.

«У меня хорошие отношения с Дмитрием Рогозиным, так что я надеюсь на то, что есть возможности для продолжения сотрудничества», — подчеркнул глава NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не заинтересован в участии Москвы в проекте по добыче ресурсов на Луне и первый этап проекта Artemis, анонсированного весной 2019 года, попытается реализовать без России.

10 июля представители США и Японии подписали совместную декларацию о сотрудничестве в рамках программы освоении Луны и других проектов в космосе.

Читайте также: СМИ: США решили отсечь Россию от участия в проекте по освоению Луны

Читайте ранее в этом сюжете: США и Япония договорились о сотрудничестве в космосе