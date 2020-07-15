Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Демонстрация боевого знамени Конфедеративных Штатов Америки (КША) времен Гражданской войны является проявлением свободы слова, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CBS.

«Это свобода слова… Любить его или не любить — это вопрос свободы слова», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что знает людей, которые восхищаются конфедератами, но при этом осуждают рабство. Поэтому, как отметил американский лидер, и демонстрация симпатии к КША, и поддержка Black Lives Matter являются проявлениями свободы слова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля мэр американского города Ричмонд (штат Вирджиния) Левар Стоуни распорядился убрать все памятники конфедератам с территории города. Отметим, что Ричмонд в годы Гражданской войны в США (1861−1865) являлся столицей Конфедеративных Штатов Америки.

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