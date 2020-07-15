София, , 05:36 — REGNUM В столице Болгарии Софии шестой день протестов против правительства страны и в поддержку президента Румена Радева завершился столкновениями, которые, по мнению полиции, были организованы провокаторами. Об этом заместитель директора столичной полиции Антон Златанов заявил 15 июля на экстренном брифинге.

«Около 23:00 провокаторы бросили в толпу перед зданием Народного собрания две пиротехнические бомбы. После чего в сторону оцепления, полицейские в котором находились без касок, полетели пакеты с красной краской и стеклянные бутылки как полные, так и пустые. Была предпринята попытка штурма здания, входные двери которого удалось взломать. Двоим полицейским потребовалась медицинская помощь, многие получили легкие ранения», — говорится в заявлении Златанова.

Отмечается, что в столкновении пострадал и один из организаторов акции, а всего полиция задержала шесть человек, «в том числе одного из тех, кто ломал двери». Ситуацию удалось нормализовать после того, как к месту столкновения были подтянуты дополнительные силы полиции.

«Полиция не хочет беспорядков. Мы снова призываем граждан соблюдать общественный порядок и не поддаваться на провокации», — заявил Златанов.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь по правовым вопросам и антикоррупции президента Болгарии Пламен Узунов подозревается в злоупотреблении служебным положением. В настоящее время он задержан специальными службами на 24 часа. Также сообщается о задержании советника президента страны по вопросам обороны и безопасности Илии Милушева.

Задержания сотрудников администрации президента вызвали непрекращающиеся уже несколько дней акции протеста в поддержку главы государства Румена Радева, носящие антиправительственный характер.

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