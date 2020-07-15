Благовещенск, , 03:46 — REGNUM До финального этапа конкурса на замещение вакантной должности мэра Благовещенска дошли только 2 кандидата из пяти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в думе города.

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Ко второму этапу конкурса комиссия допустила действующего первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева и директора МП «Муниципальный центр международного сотрудничества» Сергея Шимко. Остальные три кандидата предоставили на рассмотрение комиссии недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Финалистам конкурса необходимо разработать и представить программу социально-экономического развития Благовещенска сроком на 5 лет. Главу города депутаты выберут на очередном заседании 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Благовещенска Валентины Калита истекают в июле. В связи с этим на очередном заседании городской думы была запущена процедура проведения конкурса по отбору кандидатов на пост градоначальника.