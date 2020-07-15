Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранцев из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будет действовать столько, сколько потребуется, заявил президент США Дональд Трампа в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«И этот запрет будет действовать до тех пор, пока мы не сообщим о его отмене. Мы хотим, чтобы наша страна была в безопасности», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в марте американский лидер Дональд Трамп ограничил въезд в США людей, побывавших в странах Евросоюза. Затем запрет распространился и на другие страны, где зафиксированы крупные вспышки коронавирусной инфекции. Граждане США могут вернуться в страну, однако им необходимо пройти медосмотр.

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