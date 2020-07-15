Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении Гонконга специального статуса, сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение Трамп принял из-за политики Пекина в отношении автономии. Лишение специального статуса подразумевает лишение экономических привилегий и преференций.

«Сегодня я подписал закон и исполнительный указ, чтобы возложить на Китай ответственность за агрессивные действия против жителей Гонгонга… Теперь мы будем относиться к Гонконгу, как и к основному Китаю», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент США Дональд Трамп в очередной раз возложил ответственность на КНР за пандемию коронавирусной инфекции. По его мнению, Китай скрывал данные о распространении инфекции.

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