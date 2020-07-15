Осло, , 02:53 — REGNUM Норвегия с 15 июля отменяет ограничения на поездки в два десятка европейских стран, введенные в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

«С 15 июля ряд стран Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны будут исключены из списка государств, в которые МИД Норвегии не рекомендовал совершать поездки, кроме абсолютно необходимых», — говорится в документе.

Отмечается, что в списке стран, при поездках между которыми и Норвегией больше не нужно будет проходить карантин, всего 21 страна. В их числе Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Франция, Чехия и другие. В Швецию поездки без ограничения разрешаются только в провинции Блекинге, Крунуберг и Сконе.

Напомним, что с Данией, Исландией и Финляндией Норвегия открыла границы ещё раньше, когда с 15 июня с некоторыми ограничениями разрешила поездки в страны Северной Европы.

Отметим, что 6 апреля правительство Норвегии объявило, что эпидемию в стране удалось взять под контроль, в связи с чем началось постепенное возобновление работы детских садов, школ и некоторых предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Норвегии медики не оказывают респираторную помощь ни одному пациенту с подтверждённым диагнозом COVID-19. Ситуация, когда ни один пациент не подключён к аппарату искусственной вентиляции легкий (ИВЛ), наблюдается в Норвегии впервые с 10 марта.

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