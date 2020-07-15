Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Разговор с председателем КНР Си Цзиньпином не собирается проводить президент США Дональд Трамп. Об этом 14 июля американский лидер заявил на брифинге.

Кроме того, он отметил, что после ухудшения отношений между странами также не говорил с китайским главой.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Дональд Трамп заявил, что Китай виновен в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2, из-за которого инфекция распространилась по всему миру.

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