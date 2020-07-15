Вашингтон, , 02:20 — REGNUM ЕС создали, чтобы получать выгоду за счет США, заявил американский президент Дональд Трамп 14 июля в ходе пресс-конференции.

По его словам, США находятся в экономическом соперничестве не столько с Китаем, но и с рядом других стран объединений, в том числе и Евросоюзом. Трамп считает, что европейские страны никогда не отличались хорошим отношением к Соединенным Штатам.

Дональд Трамп «Евросоюз был создан для того, чтобы получить выгоду от США. Его собрали так, чтобы воспользоваться Соединенным Штатам, я об этом знаю».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер завил, что Вашингтон не требуют от ЕС сделать выбор между американской или китайской стороной и добавил, что такой вариант предлагают в Китае.

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