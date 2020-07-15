Тегеран, , 09:09 — REGNUM 14 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в послании по случаю 5-й годовщины подписания иранской ядерной сделки заявил, что презрение США к дипломатии угрожает безопасности в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«СВПД — величайшее дипломатическое достижение последнего десятилетия и напоминание о том, что беззаконие США не должно быть мерилом, которым измеряются международные нормы», — написал Зариф в своем твиттере. «Презрение США к закону и дипломатии даёт государству дурную славу и угрожает глобальной (и американской) безопасности», — отметил он.

Ранее Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и вопросам безопасности Джозеп Боррелл заявил в своем послании, что ЕС сделает все возможное вместе с другими сторонами для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Охарактеризовав иранскую ядерную сделку как историческое многостороннее достижение глобального ядерного нераспространения, он подчеркнул: «СВПД остается единственным инструментом предоставления международному сообществу необходимых гарантий в отношении ядерной программы Ирана».