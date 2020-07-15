Тегеран, , 09:21 — REGNUM 14 июля представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что Иран не ищет создания напряженности в отношениях с Южной Кореей, при этом действия государства по блокированию иранской собственности являются недружественными, деструктивными и неконституционными после более чем десятилетий торговли между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рабиеи отметил, что 8 миллиардов долларов иранских ресурсов заблокированы в Южной Корее. Он подчеркнул, что поведение южнокорейского правительства непонятно в нынешних обстоятельствах, добавив, что правительство Южной Кореи не дает требуемого ответа, пока нет юридического запрета на возврат иранских денег, и непонятно, почему правительство страны стремится поставить под угрозу свои отношения с Ираном.

Рабиеи выразил надежду, что южнокорейские власти примут соответствующие меры до того, как станет слишком поздно, что может негативно сказаться на долгосрочных отношениях двух стран. Что касается официальной реакции Ирана на реституцию своей собственности, Рабиеи отметил, что такие действия преследуются в международных органах.