Тегеран, , 09:22 — REGNUM 14 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что продолжение агрессии и жестокой блокады саудовской коалицией Йемена и конфискация судов, перевозящих продовольствие и топливо, неприемлемы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в режиме видеосвязи со своим йеменским коллегой Хишамом Шарафом, Зариф отметил, что Иран всегда рассматривал политическое решение как ключ к разрешению кризиса в Йемене и установил конструктивное сотрудничество с соответствующими йеменскими и международными сторонами для поддержания мира в стране.

«Иран считает, что единственный путь к установлению стабильности в Йемене — это сохранение территориальной целостности и единства всех йеменских группировок и проведение интенсивных политических переговоров между различными партиями для создания единого правительства», — подчеркнул он.

«Йемен принадлежит всем йеменцам», — отметил Зариф.

Между тем Шараф высоко оценил поддержку Ирана и гуманитарную помощь йеменскому народу. Он представил доклад о последней политической и боевой обстановке.