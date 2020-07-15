Тегеран, , 09:32 — REGNUM 14 июля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Иран готов создать таможенный «зеленый коридор» совместно с Россией в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), когда многие международные мероприятия будут запрещены. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джалали рассказал об этом в ходе видеоконференции с российскими должностными лицами Федеральной таможенной службы, в том числе с заместителем начальника таможенной службы Владимиром Владимировичем Ивиным.

«Многостороннее сотрудничество с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) в рамках инициативы президента России Владимира Путина по созданию таможенного «зеленого коридора» в коронавирусный и посткоронавирусный периоды входит в число основных направлений развития экономических отношений», — заявил посол.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о развитии таможенного сотрудничества и решении ряда проблем для иранских водителей грузовиков. Обе стороны подчеркнули необходимость поддержания постоянных контактов.