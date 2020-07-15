Анкара, , 03:52 — REGNUM В годовщину переворота 15 июля 2016 года Турция продолжает требовать у Северной Македонии выдачи 15 или 16 (точно не известно) последователей турецкого богослова, проживающего в США, Фетхуллаха Гюлена. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняет Гюлена и якобы существующую террористическую организацию его последователей ФЕТО в организации переворота, в результате которого погиб 251 человек и были ранены 2200 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, правительство Северной Македонии ещё не предприняло никаких конкретных шагов. Посол Турции в Скопье Хасан Мехмет Секизкок подчеркнул, что деятельность ФЕТО вне Турции продолжается и компетентные органы Турецкой республики ожидают от македонских властей сотрудничества.

Секизчок заявил, что в настоящее время представители ФЕТО действуют под прикрытием образовательных учреждений, компаний, обществ и СМИ.

К настоящему времени Турции удалось добиться экстрадиции 120 последователей Гюлена из более, чем 20 стран.

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