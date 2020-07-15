Тегеран, , 09:16 — REGNUM 14 июля министерство иностранных дел Австрии опубликовало заявление по случаю 5-й годовщины подписания в 2015 году ядерной сделки между Ираном и шестью мировыми державами, в котором выступило за поддержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Поскольку переговоры проходили в Вене, Австрия берет на себя четкую ответственность активно участвовать в сохранении СВПД и выступает без каких-либо «если» и «но» в объединении с другими государствами-членами ЕС за спасение ядерной сделки», — говорится в заявлении.

«В этом контексте, а также в поддержку мандата Верховного Представителя ЕС Джозепа Боррелла на проведение переговоров, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг посетил Вашингтон и Тегеран в начале этого года, чтобы ускорить диалог между двумя сторонами», — сообщается далее в заявлении.

Согласно сообщению, Австрия сожалеет о любых односторонних шагах, которые подрывают сохранение соглашения. «Мы надеемся, что все стороны придут к согласию и найдут свой путь обратно к полной реализации ядерной сделки, чтобы создать условия для облегчения экономической ситуации в Иране», —отмечается в заявлении.