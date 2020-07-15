Тегеран, , 09:12 — REGNUM 14 июля посол Ирана во Франции Бахрам Касеми заявил в своем твиттере по случаю пятой годовщины подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что ни одно соглашение не может выжить при выполнении обязательств исключительно одной стороной. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Если партнеры Ирана по ядерной сделке 2015 года не могут быть лояльны к своим обязательствам, Иран не может оставаться единственной страной, приверженной СВПД», — заявил Касеми в своем Twitter-аккаунте в пятую годовщину подписания знаковой сделки.

Посол также написал, что Соединенные Штаты никогда не были и не являются надежными партнёрами для выполнения соглашений. «С самого начала реализации СВПД власти США не несли ответственности за приверженность своим обязательствам», — отметил посол, подчеркнув, что США начали создавать препятствия, когда Иран добросовестно выполнял свои обязательства.

Иран и шесть мировых держав (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) достигли ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), 14 июля 2015 года, спустя 13 лет интенсивных дипломатических переговоров. США больше не являются участниками сделки, поскольку государство в одностороннем порядке вышло из соглашения 8 мая 2018 года.