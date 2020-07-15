Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с «дискриминационными действиями» в Гонконге и исполнительный указ, отменяющий для Гонконга американские торгово-экономические преференции. Об этом он объявил 14 июля в ходе пресс-конференции в Белом доме.

ГонКингКонг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня я подписал законопроект и исполнительный указ, чтобы привлечь Китай к ответственности за его дискриминационные действия в отношении народа Гонконга», — сказал Трамп.

По его словам, законопроект, ранее одобренный Конгрессом США, предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц, связанных с ситуацией в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что для переговоров по второй фазе торговой сделки с Китаем сейчас неподходящее время.

«Мы заключили прекрасное торговое соглашение, но едва оно было подписано, ещё чернила не успели высохнуть, как они ударили по нам эпидемией», — сказал он.

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