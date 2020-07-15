Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Одним из условий получения Киевом кредитов Международного валютного фонда является независимость Национального банка Украины, напомнила украинскому президенту Владимиру Зеленскому директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Сохранение независимости Нацбанка — в интересах Украины, но это также и требование в соответствии с нынешней программой поддержки МВФ», — говорится в её заявлении, распространённом пресс-службой фонда.

Отмечается также, что МВФ призывает Зеленского сохранить курс рациональной монетарной и финансовой политики.

Ранее бывший руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева призвала МВФ «заморозить» сотрудничество с Киевом и потребовать досрочно погасить кредиты.

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