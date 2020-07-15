Минск, , 00:29 — REGNUM Получивший отказ в регистрации претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН в связи с тем, что был взят под стражу, сообщили 14 июля журналистам его адвокаты.

Обращение в ООН направлено 6 июля. В нём Бабарико просит, чтобы Комитет ООН выразил просьбу к властям Белоруссии не препятствовать его участию в президентских выборах.

«Чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба», сообщили адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Центризбирком Белоруссии решил отказать Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты в связи с несоответствием декларации доходов по имуществу.

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