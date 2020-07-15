Стокгольм, , 00:23 — REGNUM В десять часов вечера по местному времени правительственный борт премьер-министра Испании Педро Санчеса приземлился в Стокгольме. Цель визита — переговоры с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном с целью договориться о реализации пакета мер по восстановлению экономике стран Евросоюза (ЕС) после пандемии коронавируса. Об этом 14 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В преддверии саммита ЕС, запланированного на конец этой недели, в настоящее время международное давление на Швецию усиливается. Пакет помощи национальным европейским экономикам оценивается в 750 миллиардов. 500 миллиардов предлагается распределить посредством выплаты грантов, однако Швеция настаивает, чтобы все средства распределялись посредством кредитов с целью избежать ненужной финансовой нагрузки на страны, от которых впоследствии потребуют увеличение взносов в общий европейский бюджет. Данную позицию Швеции поддерживают Нидерланды, Австрия и Дания, за что были прозваны «скупой четверкой».

Испания пользуется поддержкой большинства стран ЕС, включая Германию и Францию, которые хотят, чтобы европейские правительства совместно занимали деньги на рынке капитала и распределяли их в качестве помощи пострадавшим странам. Они наталкиваются на сопротивление «скупой четверки», позиция которых заключается в предоставлении нуждающимся странам кредитов, а не совместный заем денег.