Баку, , 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана. Об этом сегодня, 14 июля, сообщают местные СМИ.

Граждане собрались на площади Свободы, расположенной в центре города. Они скандировали лозунги в поддержку азербайджанской армии, а также «неделимости» Азербайджана и требовали возвращения Карабаха. Многие размахивали государственными флагами.

Митинг не продлился долго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на армяно-азербайджанской границе в районе Товуза произошли боестолкновения между армянской и азербайджанской армиями. Применялась тяжелая артиллерия. Обе стороны заявили о погибших и раненных.

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