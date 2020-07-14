Вашингтон, 14 июля 2020, 23:57 — REGNUM Для переговоров по второй фазе торговой сделки с Китаем сейчас неподходящее время, заявил 14 июля американский президент Дональд Трамп, передаёт CBS.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая фаза торгового соглашения Вашингтона и Пекина была после долгих переговоров оформлена в начале года.
Трамп позиционировал это соглашение как большой успех своей команды. Сложные отношения США и Китая испортились под предлогом эпидемии коронавируса, в которой якобы виноваты китайцы.
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