Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Для переговоров по второй фазе торговой сделки с Китаем сейчас неподходящее время, заявил 14 июля американский президент Дональд Трамп, передаёт CBS.

Трамп «Мы заключили прекрасное торговое соглашение, но едва оно было подписано, ещё чернила не успели высохнуть, как они ударили по нам эпидемией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая фаза торгового соглашения Вашингтона и Пекина была после долгих переговоров оформлена в начале года.

Трамп позиционировал это соглашение как большой успех своей команды. Сложные отношения США и Китая испортились под предлогом эпидемии коронавируса, в которой якобы виноваты китайцы.

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