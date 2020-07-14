Ереван, , 23:39 — REGNUM Десять азербайджанских дронов были сбиты ВС Армении на границе, сообщил 14 июля журналистам представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

ВС Азербайджана, по данным Еревана, провели обстрел жилых домов на территории Армении, а также промышленных объектов — газопровода и на двух предприятий.

Потерь среди гражданского населения, по данным Еревана, в результате этих атак нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Еревана азербайджанцы применили против ВС Армении «Грады», танки и миномёты.

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