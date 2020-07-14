Ереван, , 23:18 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана применили против военных Армении реактивные системы залпового огня «Град». Об этом 14 июля заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян

«Танки — не самое тяжелое вооружение, которое применялось (со стороны Азербайджана). Использовались гаубицы, РСЗО «Град», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля вооруженные силы Азербайджана произвели обстрел позиций вооруженных сил Армении на Тавушском направлении границы и попыталась их атаковать. Армянская сторона открыла ответный огонь, в результате чего военные Азербайджана вернулись на исходные позиции.

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