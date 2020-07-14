Донецк, 14 июля 2020, 23:03 — REGNUM Огневая точка, из которой украинские формирования ранили двух мирных жителей донецкого посёлка Александровка, подавлена, сообщили 14 июля в управлении Народной милиции ДНР.
Комментируя обстрел Александровки, в результате которого были ранены женщина и юноша, ведомство заявило следующее:
«Адекватными действиями из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника была подавлена. Потери противника составили: один убит, двое раненых».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстрел Александровки проведён боевиками 79-й бригады ВСУ в 19:45 мск. По уточнённым данным, ранены женщина 1979 г.р. и 19-летний парень. Три дома получили повреждения.
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