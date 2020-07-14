Латакия, Сирия, , 22:24 — REGNUM Обстрел населённого пункта Кара-Джагез (провинция Латакия, Сирия) зафиксирован со стороны террористов «Джабхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 14 июля в Минобороны РФ.

Отмечается также, что сегодня, 14 июля, в 8:50 мск в районе населённого пункта Эриха (провинция Идлиб, Сирия) во время совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 произошёл подрыв самодельной бомбы на пути следования автоколонны.

Повреждение получил российский бронетранспортеёр и турецкий бронеавтомобиль. Лёгкие ранения получили трое российских военнослужащих и несколько членов экипажа турецкой машины.

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