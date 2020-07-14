Ходейда, Йемен, , 21:55 — REGNUM Четыре хусита убиты в районе йеменского порта Ходейда, сообщили 14 июля в Генштабе ВС Йемена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля хуситы атаковали объекты Саудовской Аравии, которая возглавляет коалицию в Йемене.

Так, саудиты сбили две ракеты и шесть беспилотников, запущенных, предположительно, из Саны. Также хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Джизан.

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