Анкара, , 21:29 — REGNUM Ситуация в Ливии стала предметом телефонных переговоров американского и турецкого президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили 14 июля в пресс-службе главы Турции.

Отмечается, что Анкара и Вашингтон «обменялись мнениями о положении дел в Ливии» и договорились работать на «обеспечение стабильности» в этой стране.

Кроме того, Трамп и Эрдоган обсудили отношения двух стран, затронули «региональную проблематику», а также торговые связи, которые планируется вывести на товарооборот в $100 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция в ливийском конфликте выступает на стороне Триполи — Правительства национального согласия (глава — Фаиз Сарадж).

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