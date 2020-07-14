Анкара, , 20:53 — REGNUM Обеспокоенность происходящим между Арменией и Азербайджаном выразил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами 14 июля.

Комментируя вооружённое армяно-азербайджанское противостояние, Эрдоган выразил «решительное осуждение» в адрес Армении, которая проводит «атаки на братский Азербайджан».

Он назвал действия Армении «сознательным нападением» на соседа с целью провокации «для создания нового очага напряжённости в регионе». По словам Эрдогана, Ереван сделал это, чтобы замять проблему Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие власти обрушились на Армению с обвинениями из-за конфликта с Азербайджаном, хотя никто не доказал «вины» Еревана.

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