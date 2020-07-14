Варшава, , 20:43 — REGNUM Польша хотела бы улучшений отношений с Российской Федерацией, но смена посла на это никак не повлияет. Об этом сегодня, 14 июля, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции в Варшаве.

Напомним, что ранее стало известно о том, что посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Москве.

Фамилию нового посла глава польского МИД называть не стал, он лишь отметил, что скоро она станет известна.

«Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию», — сказал министр иностранных дел Польши.

При этом Чапутович подчеркнул, что Польша хотела бы улучшений отношений с Россией.

«Мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалога», — сказал он.

Но добавил, что польские власти не оценивают позитивно высказывания российских властей относительно «исторической политики».

«Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ», — заключил Чапутович.