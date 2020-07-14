Тегеран, 14 июля 2020, 20:39 — REGNUM Власти Ирана готовы помочь Азербайджану и Армении урегулировать возникшую проблему между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«(Зариф) заявил о готовности Ирана содействовать окончанию напряженности, призвав стороны к сдержанности и посоветовав начать переговоры по мирному решению противоречий», — говорится в заявлении МИД Ирана.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля вооруженные силы Азербайджана произвели обстрел позиций вооруженных сил Армении на Тавушском направлении границы и попыталась их атаковать. Армянская сторона открыла ответный огонь, в результате чего военные Азербайджана вернулись на исходные позиции.
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