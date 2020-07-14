Анкара, 14 июля 2020, 20:34 — REGNUM Исправлением исторической ошибки назвал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган наделение собора Святой Софии статусом мечети в беседе с журналистами 14 июля.
Турецкий лидер заявил, что когда в 1934 году собор Святой Софии было решено наделить статусом музея, была совершена «историческая ошибка». Теперь же, с учётом «воли 83 миллионов граждан» Турции, эта ошибка исправлена.
Он отметил, что у Анкары нет враждебности к другим, немусульманским конфессиям.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, наделение собора Святой Софии в Стамбуле статусом мечети произошло 10 июля по решению Высшего административного суда Турции.
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