Бишкек, , 20:13 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, призвал граждан не распространять в социальных сетях слухи о том, что полученные от международных доноров деньги «проели чиновники».

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Главы правительства подчеркнул, что все предоставленные средства были выделены минздраву на борьбу с коронавирусом и на поддержку бюджета республики, а некоторая часть кредитов направлена на поддержку бизнеса в условиях пандемии.

«Неправильно говорить, что деньги ушли на заработную плату чиновников. Поступившие $600 млн (42 млрд 449 млн рублей) уже распределены, причем именно по тем направлениям, которые были обговорены обговаривается еще при заключении соглашений с донорами», — подытожил он.