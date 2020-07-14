Курск, , 19:52 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал подчинённых, которые составляют и подписывают документы с ошибками, сообщает портал «Друг для друга».

На совещании 13 июля глава региона заявил, что исправляет допущенные чиновниками ошибки в важных документах.

«Семь виз стоит на документе, документ идет в администрацию президента. Я в следующий раз буду публично называть фамилии тех, кто визирует подобные бумаги. Это просто безобразие — пять или шесть документов! Я замечания делал устные, теперь идет депремирование за квартал. Мало того, что сроки затягиваем, так еще и качество документов низкое», — цитирует издание слова Старовойта.