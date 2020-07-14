Триполи, , 19:33 — REGNUM Введение войск Египта в Ливию в ситуации угрозы национальной безопасности двух стран положительно воспримет Ливийская национальная армия и выступающая на её стороне Палата представителей Ливии. Об этом говорится в опубликованном 14 июля заявлении Палаты.

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Напомним, Египет, сетуя на то, что в соседней Ливии идёт война, более месяца назад выступил с так называемой каирской инициативой по урегулированию.

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар поддержал её, а вторая сторона конфликта — глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж — нет.

Позже египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси высказался в пользу возможности ввести войска в Ливию. Россия выступает против военного решения вопроса, ЕС грозит санкциями за поставки вооружений в Ливию.

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