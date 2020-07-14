Москва, , 19:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протестов в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 14 июля.

Напомним, что губернатор Фургал был схвачен сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств в 2004—2005 годах. В Хабаровске после ареста Фургала прошли несанкционированные митинги и шествия в его поддержку. Митингующие требовали вернуть Фургала в регион и судить в Хабаровском крае, или вообще освободить.

Песков отметил, что в Кремле прекрасно понимают эмоциональный посыл жителей Хабаровского края, так как действительно произошла нестандартная и резонансная ситуация. Тем не менее Песков призвал хабаровчан обратить внимание, что обвинения против губернатора Фургала очень серьезные, и нужно следить за ходом следствия.

Также Песков отметил, что несанкционированные митинги пока проходят без провокаций и эксцессов, в противном случае их пришлось бы пресекать. Кроме того, эти несанкционированные митинги явно ухудшат эпидемиологическую ситуацию в регионе — возможен всплеск заражения коронавирусом.

Что касается нового главы региона, то российский лидер Владимир Путин пока не принял никакого решения. Если президент Путин решит назначить временно исполняющего обязанности главы региона, то он обязательно учтет все нюансы.