Брюссель, , 06:44 — REGNUM Курс на роль всепланетного водородного рынка, который заявляет ЕС, амбициозен и загадочен одновременно. Что это значит — использовать водород вместо привычных всем нефти и газа и есть ли у Евросоюза шанс достичь экономического лидерства таким способом, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

В желании «защитить атмосферу Земли от парниковых газов» и попутно обеспечить себе рычаг воздействия на мировую экономику, Евросоюз запускает проект «Европейского водородного альянса» (EHA). Предполагается, что сжигая водород в качестве топлива, тот, кто этим занимается, не выбрасывает в атмосферу такой «вредный», как принято считать в «зеленых» кругах, оксид углерода. Выбрасываться будет только оксид водорода, более известный под названием «вода». Так что прицел Евросоюза на то, чтобы стать если не главным производителем промышленного водорода, то главным его рынком, даст возможность не только избавиться от нефтегазовой зависимости, но и санкционировать в свое удовольствие тех, кто посмеет продолжать использовать природный газ, или не дай бог, бензин.

Есть, правда, пара нюансов в водородном замысле. Во-первых, для производства водорода требуется много энергии, которую лучше всего получать на атомных электростанциях. Например, российских. И во-вторых, даже страшно представить, что будет с экологами, если они вспомнят, что главный парниковый газ в атмосфере Земли это не углекислота, а… водяной пар.

Читайте статью Станислава Стремидловского «ЕС делает политическую ставку на водород и дерзит США».